Energia: Faraone, 'da M5S scandaloso ostruzionismo su dl Aiuti'

Roma, 7 set. “L'ostruzionismo del M5S sul Dl aiuti è veramente scandaloso. Rischiamo di far saltare un provvedimento con più di 17 miliardi di misure fondamentali per gli italiani, alle porte di un autunno che si preannuncia difficile per le scellerate decisioni del Cremlino sul gas, soltanto per la sete di vendetta nei confronti del Presidente Draghi". Così il presidente dei senatori di Iv, Davide Faraone .

"Qualcuno si dovrà prendere la responsabilità di quello che accade oggi in Parlamento , senza poi andare a fare campagna elettorale ingannando gli italiani. Serve la massima coesione politica per mettere in sicurezza famiglie e imprese”.

