Roma, 22 ott Per il governo "la priorità è il caro energia, l'inflazione e l'aumento del costo delle materie prime. Per il passo in avanti dell'Unione europea dobbiamo ringraziare il governo Draghi, che si è speso per questo risultato. Ma il governo dovrà darsi da fare per risposte europee e nazionali". Lo ha detto il governatore del Friuli e presidente delle Regioni Massimiliano Fedriga alla festa del Foglio.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA