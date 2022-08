Energia: Fratoianni, 'enormi extraprofitti compagnie tornino a famiglie e imprese'

Roma, 25 ago. "Che il costo gas sia regolato da elementi di speculazione finanziaria del tutto irragionevoli rispetto ai costi delle materie prime è cosa nota da molto tempo. Si doveva intervenire per tempo, non lo si è fatto. Ma almeno si intervenga ora". Così il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni dai microfoni di Skytg24 nel corso di Start.

“E si intervenga allora a livello europeo ma - prosegue l'esponente dell'Alleanza Verdi Sinistra - come noi proponiamo, finché non si arriva lì si faccia anche un intervento nazionale : perché c'è poco da fare , a me giungono in questi giorni centinaia di messaggi disperati, ieri mi è arrivato il messaggio di una signora mi scrive dicendo che sarà costretta a chiudere la gelateria perché non ce la fa più ad andare avanti con questi costi".

“Le risorse per poterlo fare - conclude Fratoianni - si possono trovare: gli enormi extraprofitti delle compagnie energetiche devono ritornare alle famiglie e alle imprese. Quello che è avvenuto in questi mesi è incredibile. Ed è per questo che ieri abbiamo presentato un esposto alla magistratura affinchè avvìi un'indagine per evasione fiscale”.

