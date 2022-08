Energia: Freni, 'serve supporto concreto e immediato, Lega al lavoro'

Roma, 28 ago. “Le famiglie e le imprese hanno bisogno di un supporto concreto: in questo momento non possiamo fermarci a guardare in attesa degli eventi, dobbiamo agire con determinazione e tempestività. La soluzione già adottata dal governo francese che, in linea con la disciplina europea, impone un prezzo amministrato di vendita al consumatore finale può costituire, con i temperamenti del caso, un valido strumento per far fronte alla crisi. Rimbocchiamoci tutti le maniche e diamoci da fare: il Paese non può attendere e la Lega, a differenza di altri che chiacchierano e basta, è al lavoro”. Lo dichiara il sottosegretario al Mef Federico Freni (Lega).

