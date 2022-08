Energia: governo verso proroga sconto carburanti al 5 ottobre

Roma, 30 ago. A quanto si apprende, il governo dovrebbe varare nelle prossime ore -con un decreto ministeriale Mef-Mite- la proroga dello sconto sui carburanti, in scadenza il 20 settembre, facendo slittare la 'sforbiciata' dei prezzi di benzina e diesel alla pompa al 5 ottobre. La proroga verrà finanziata con l'extragettito Iva di luglio, ed è un primo passo in attesa di un nuovo intervento -atteso a settembre - per sostenere famiglie e imprese alle prese con rincari delle bollette e corsa dei prezzi. Per un nuovo decreto il governo attende infatti di conoscere l'extragettito di agosto, oltre ad essere a lavoro per individuare risorse aggiuntive.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA