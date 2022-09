Roma, 16 set. Il Cdm in corso a Palazzo Chigi sta valutando lo stanziamento di 400 milioni per il Servizio sanitario nazionale, suddiviso tra le regioni e province autonome per far fronte ai rincari nel settore ospedaliero, comprese RSA e strutture private. Lo si apprende da fonti di governo.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA