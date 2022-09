Roma, 16 set. Il Consiglio dei ministri in corso a Palazzo Chigi sta valutanto di dare il via libera a una garanzia statale sui prestiti alle imprese in crisi di liquidità per il caro bollette, con accordi da sviluppare con le banche per offrire i prestiti al tasso più basso, in linea con il Btp. Lo si apprende da fonti di governo a Cdm in corso.

