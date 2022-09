Roma, 8 set. Il Consiglio dei ministri è appena cominciato a Palazzo Chigi. Sul tavolo le risorse da mettere in campo per il prossimo decreto aiuti, necessario per fronteggiare la corsa dei prezzi e i rincari delle bollette. Nella riunione di oggi verrà definito il perimetro delle risorse da stanziare per questo nuovo provvedimento, ma sarà necessario un ulteriore Cdm, la settimana prossima, per definire nel dettaglio gli interventi. Questo doppio step si rende necessario per avere l'autorizzazione del Parlamento all'impegno di risorse che va ad incidere sulla programmazione della spesa pubblica.

