Roma, 23 set "Scholz ha fatto una apertura rispetto a una soluzione per giovedì prossimo che per me è stata una sopresa positiva". Lo ha detto Enrico Letta a 'Metropolis', a proposto della prossima riunione dei veritici Ue chiamati a decidere sul tetto al prezzo del gas.

