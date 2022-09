Energia: Letta, 'nucleare? va bene per convegni, non per la realtà'

Roma, 21 set. "L'ultima centrale nucleare inaugurata è stata inaugurata quest'anno in Finlandia: ci sono voluti 17 anni per costruirla ed è costata 11 miliardi. Chi pensa che il nucleare oggi è la soluzione è una cosa che va bene per i convegni, non per la realtà. La realtà è un'indipendenza che noi dobbiamo trovare con nuove fonti di approvvigionamento del gas che ci tolgano dalla dipendenza russa e una fortissima accelerazione sulle rinnovabili. La terza cosa da fare è un piano di risparmio energetico che va messo in pratica il più rapidamente possibile". Così Enrico Letta a margine di un'iniziativa elettorale a Pietrasanta.

