Energia: Lupi (Nm), 'subito decreto ristori per famiglie e imprese, sì a estrazione gas Adriatico'

Roma, 26 ago. “Il caro energia sta mettendo in ginocchio famiglie e imprese. A settembre rischiano la chiusura decine di migliaia di aziende. Per questo chiediamo al Presidente del Consiglio Mario Draghi un provvedimento urgente, sulla falsariga del decreto legge Ristori, che dia risorse a famiglie e imprese finanziandole coi fondi europei. E poi basta con la logica dei No: iniziamo a estrarre il gas che abbiamo trovato nell'Adriatico, non facciamo che lo prenda e se ne avvantaggi solo la Croazia. Infine è necessario costruire impianti rigassificatori e investire su rinnovabili e nucleare di ultima generazione”. Lo dice il capo politico di Noi moderati, Maurizio Lupi.

