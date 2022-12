Energia: Mattarella, 'non cedere a lusinghe protezionismo'

Roma, 16 dic. "Preoccupano i rischi di chiusura in sé stesse delle nostre economie, come possibile reazione al momento di crisi. In Europa, come ovunque, non dobbiamo cedere alle lusinghe del protezionismo, di una presunzione di autosufficienza. L'interdipendenza -la storia ce lo insegna- è un fattore prezioso di pace e di stabilità; e di benessere". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando il Corpo diplomatico per lo scambio di auguri natalizi.

