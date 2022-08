Roma, 23 ago. "I mercati dell'energia sono interconnessi, bisogna aver prudenza. Ma a Di Maio dico che non vogliamo fare a meno dell'Europa ma se ci troviamo in questa situazione è perchè l'Europa non si è occupata di materie strategiche". Così Giorgia Meloni al Meeting di Rimini.

