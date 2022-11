Roma, 24 nov. Il caro energia "è una spada di Damocle caro che drena gran parte delle risorse. Se non interverrà la Commissione Europea sarà difficile far fronte a questa emergenza". Lo ha detto il premier Giorgia Meloni in un passaggio del suo intervendo in video collegamento all'assemblea dell'Anci.

