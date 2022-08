Energia: Nehammer a Ue, sganciare prezzo elettricità da gas

VIENNA, 28 AGO - Il cancelliere austriaco Karl Nehammer ha invitato l'Unione europea a "sganciare il prezzo dell'elettricità da quello del gas" per abbassarlo, e ha detto che questo argomento è sul tavolo della prossima riunione di emergenza sull'energia. "Il prezzo dell'elettricità deve scendere" e "non si deve lasciare che Putin decida tutti i giorni" per gli europei, ha dichiarato ancora il cancelliere. "Dobbiamo fermare questa follia che sta attualmente imperversando sui mercati energetici", ha aggiunto, specificando che questo è possibile soltanto nell'ambito di un quadro europeo e non soltanto nazionale. Tutta l'Europa è colpita dall'impennata dei prezzi dell'energia e il primo ministro ceco Petr Fiala - il cui Paese ha la presidenza di turno del semestre Ue - ha annunciato venerdì su Twitter la convocazione di una riunione di emergenza dei ministri dell'Energia. "Il tema (dello sganciamento del prezzo) sarà all'ordine del giorno", ha assicurato il cancelliere austriaco, che dice di averne parlato con il suo omologo tedesco Olaf Scholz e con lo stesso Fiala.

