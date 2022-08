Energia: Nisini (Lega), 'rischio fallimento sistema imprenditoriale, intervenire subito'

Roma, 26 ago. "Le nostre imprese arrancano e il Pd che fa? Va in stato confusionale. L'aumento del costo dell'energia sta mettendo in crisi la nostra stabilità economica, il sistema imprenditoriale e tutto l'indotto occupazionale. E' arrivato il momento di interventi strutturali a sostegno delle imprese e non dei soliti proclami della sinistra da campagna elettorale". Così il Sottosegretario al Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, Tiziana Nisini.

"Serve - aggiunge - fissare un tetto al prezzo del gas per evitare speculazioni, rendere subito operativa la gas release e sospendere temporaneamente, a livello europeo, il mercato Ets. E' necessario investire su più fronti, a partire dalla maggiore produzione nazionale di gas e biometano. Noi abbiamo le idee chiare e saremo in grado di prendere le giuste decisioni per il futuro del nostro paese”.

