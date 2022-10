Energia, Oricon a governo: 'Interventi per salvaguardare ristorazione collettiva'

Roma, 24 ott. (Adnkronos/Labitalia) - Oricon, Osservatorio ristorazione collettiva e nutrizione, lancia una campagna appello al nuovo governo e parlamento per chiedere interventi a salvaguardia del settore: "Dedicare fondi, ai comuni e gli ospedali, e sospendere per almeno due anni i prodotti biologici nelle mense scolastiche".

"L'impennata delle bollette energetiche - spiega - unitamente agli aumenti di materie prime, trasporti e materiale per l'imballaggio, stanno soffocando il settore della ristorazione collettiva. La spesa per l'energia elettrica delle aziende del settore è aumentata di 220 milioni di euro dal 2020, mentre per il gas l'Osservatorio rileva un aumento di circa 126 milioni in più (rispetto al 2020). L'aumento delle materie prime alimentari non è da meno: si registra un incremento pari al 24% rispetto al 2021".

“Tutti - afferma Carlo Scarsciotti, presidente di Oricon - stanno vivendo un momento difficile dopo la pandemia ma la ristorazione collettiva, quindi le mense per ospedali, scuole e ristoranti aziendali, hanno una peculiarità: vivono in un regime di prezzi fissi. La ristorazione collettiva fa parte, infatti, del settore dei servizi pubblici essenziali e non può per legge distribuire l'aumento dei costi sul prezzo finale del servizio in appalto. In questo momento con il 15% dell'aumento dei costi, le aziende stanno operando con una perdita del 10%”.

