Energia: Orlando, 'tassa extraprofitti contro squilibri tra chi ha di più e chi meno'

Roma, 16 ott. "Sono d'accordo sul fatto che si debbano trovare nuove risorse senza fare scostamento. Ma allora facciamo un ragionamento serio, chi ha guadagnato dalla crisi? Solo i player energetici?". Così Andrea Orlando a In Mezz'ora in Più.

"La tassazione sugli extraprofitti deve rimanere un unicum oppure può diventare un modo attraverso il quale si riequilibria lo squilibrio che si è determinato tra settori dell'economia e tra chi ha di più e chi ha di meno. Questo credo sia il punto da cui deve ripartire una nostra battaglia di opposizione. Che non è soltanto difendere i diritti che ci sono ma provare a conquistarne qualcuno per chi non ne ha nessuno".

