Energia: Paglia (Si), 'solo 10 mld da extraprofitti? Governo ha scritto male legge'

Roma, 6 ago. “Il governo aveva previsto di incassare la miseria di 10 miliardi di euro dalla tassa sugli extraprofitti delle imprese energetiche. È diventato uno. Ripeto un miliardo. E la ragione è semplice: hanno scritto male la legge". Così Sinistra Italiana con il responsabile nazionale economia Giovanni Paglia.

“Perchè in realtà non hanno mai avuto la voglia e il coraggio di prendere quei soldi, che appartengono a tutti noi. Sono 40 miliardi - conclude Paglia - e vanno restituiti uno per uno".

