Roma, 29 ago La proposta di abolire i jet privati? "Una idiozia così non la sento dai tempi dei navigator di Di Maio. Si mette un seme per una svolta filo sovietica e per abolire la proprietà privata". Lo ha detto Matteo Renzi a Quarta Repubblica, su Retequattro.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA