Energia: Renzi, 'chi dice no agli impianti distrugge risparmi famiglie'

Roma, 5 set. "I #60secondi di oggi dedicati alle bollette. Chi dice No al rigassificatore a Piombino dice sì al razionamento. Chi dice no agli impianti distrugge i risparmi delle famiglie". Così Matteo Renzi su twitter postando un video dedicato appunto al caro bollette.

"Ormai se ne sono accorti tutti, qualche giorno fa Calenda chiedeva di bloccare la campagna elettorale per parlarne e lo prendevano in giro, oggi ci stiamo rendendo conto che questo è il tema: saltano le famiglie, saltano le imprese. Ma non riescono a pagare le bollette neanche i centri sportivi o le realtà del volontariato, i bar, i negozi, le botteghe storiche", dice Renzi nel video.

"Cosa bisogna fare? Mettere un tetto europeo al costo del gas, lo abbiamo detto, chiedere la Gse di acquistare energia mettendo 10 miliardi di euro dal bilancio dello Stato. Ma soprattutto votate persone che siano nelle condizioni di raccontarvi perchè negli anni scorsi dicevano sempre di no: no alle trivelle, no al Tap, no al gas in Adriatico. Noi siamo gli unici che su questo non solo abbiamo le soluzioni per il domani, ma hanno la credibilità di aver fatto le battaglie giuste negli anni passati".

