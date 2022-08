Energia: Ricci (Pd), 'bene apertura Ue su price cap, ora velocità e unità'

Roma, 30 ago. "Bene l'apertura dell'UE su price cap gas". Così il presidente di Ali – Autonomie Locali Italiane -, coordinatore dei sindaci del Pd e sindaco di Pesaro Matteo Ricci.

"L'Italia e tutta l'Europa hanno urgente bisogno di una riforma strutturale del mercato – aggiunge - per far fronte all'emergenza energetica. Il Partito Democratico sostiene le misure che verranno prese da governo e Draghi: occorre unità e velocità per frenare impennata dei prezzi. I rincari di elettricità e gas sono insostenibili nelle Marche, come in tante altre realtà del Paese, molte imprese e posti di lavoro sono a rischio. Non c'è altro tempo da perdere", ha concluso Ricci.

