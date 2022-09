Roma, 12 set. “Bene Cingolani. Il nucleare moderno è la forma di produzione energetica più pulita e sicura. Chi in Italia dice no al nucleare, dice no ad un futuro di libertà energetica, con emissioni zero e bollette meno care. Per la Lega nessun dubbio: ritorno al nucleare subito!”. Lo afferma il segretario della Lega, Matteo Salvini.

