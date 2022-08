Roma, 23 ago. "Abbiamo il dovere di tornare a investire sull'energia nucleare altrimenti dipenderemo sempre dall'estero. Stanno aprendo reattori dovunque, con ricercatori italiani che vanno a costruire centrali fuori dall'Italia e qui continuano a vincere i professionisti del no. Non è possibile". Così il leader della Lega Matteo Salvini, in un comizio elettorale a Giulianova.

