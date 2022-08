Energia, Salvini "Servono 30 miliardi, anche a deficit"

GELA (CALTANISSETTA) (ITALPRESS) - "Servono 30 miliardi, anche a deficit, perché altrimenti sará una strage di migliaia di posti di lavoro. Prendere il modello Macron, non ne propongo altri. La Francia sta investendo decine di miliardi da distribuire a chi produce, e distribuisce energia, per avere un tetto massimo all'aumento delle bollette". Cosí il leader della Lega, Matteo Salvini, a Gela, nel Nisseno, per il suo tour elettorale siciliano. "Ci sono bollette che stanno triplicando, quadruplicando, e ottobre e' lontano, bisogna intervenire adesso, a settembre - aggiunge -. Il Parlamento e il Governo sono in carica quindi possono e devono intervenire. Spero che Letta, faccio un esempio, accolga questo impegno. Perché va bene aspettare l'intervento dell'Europa, e se verrá benissimo, va bene tassare gli extraprofitti, ma con meno di 30 miliardi il problema non lo risolvi". (ITALPRESS). -foto agenziafotogramma.it- ax9/vbo/mgg/red 30-Ago-22 15:51

