Energia: Salvini, 'sì Lega a decine di mld a sostegno imprese e famiglie, fare in fretta'

Roma, 26 ago. "Adesso anche a sinistra si accorgono dell'emergenza bollette, la Lega chiese mesi fa uno scostamento di bilancio per aiutare gli italiani ma ci dissero no". Lo scrive su Facebook il segretario della Lega Matteo Salvini.

Pubblicità

"Il Pd era occupato a inventare nuove patrimoniali e droghe libere, surreale. Il voto della Lega è assicurato per un provvedimento da decine di miliardi per sostenere gli imprese e famiglie, si faccia in fretta", conclude Salvini.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA