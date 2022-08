Energia: Serracchiani, 'su caro bollette decisioni tempestive'

Roma, 30 ago. "In Europa si fa strada la scelta del tetto al prezzo del gas. Sta crescendo il consenso alla linea che il governo Draghi ha suggerito e difeso dall'inizio e che, se Conte Berlusconi Salvini e Meloni non avessero irresponsabilmente affondato l'esecutivo, oggi avrebbe più forza sui tavoli internazionali. Servono decisioni tempestive ed efficaci anche sul piano interno sul caro bollette per rispondere all"allarme dei sindacati e delle associazioni di categoria ed alle preoccupazioni crescenti delle famiglie". Così Debora Serracchiani, capogruppo Pd alla Camera.

