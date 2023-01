Energica Motor Company, società controllata da Ideanomics, mette a segno un rialzo del 52% delle unità vendute a livello globale nel 2022 rispetto al 2021

- NEW YORK, 19 gennaio 2023/PRNewswire/ -- Energica Motor Company, una società controllata da Ideanomics nonché uno dei principali marchi di moto elettriche e integrazione di sistemi per veicoli elettrici, ha rivisto le stime del fatturato 2022, che mostrano un incremento di circa il 52% delle unità vendute e un aumento delle entrate derivanti dalle moto del 67% rispetto allo stesso periodo del 2021. L'azienda segnala anche un aumento sostanziale degli ordini in pre-vendita per l'intera gamma di prodotti, in particolare per la nuova Experia Sport Tourer.

Livia Cevolini, Amministratore Delegato di Energica Motor Company, ha dichiarato:"Grazie ai significativi investimenti e alla strategia realizzata insieme alla Ideanomics, sono orgogliosa di confermare che le prestazioni 2022 di Energica dimostrano che ci stiamo affermando come leader nel mercato EV.

"Il nostro successo riflette in ultima analisi la convinzione dei nostri clienti, che Energica produce le migliori moto elettriche sul mercato. Sono incredibilmente orgogliosa e onorata dell'eccellente feedback che Energica ha ricevuto nel primo semestre dell'anno, in particolare con il lancio di Experia. Con Experia, Energica sta riscrivendo le regole della mobilità elettrica a due ruote".

I vertici di Energica sono pronti a proseguire lo slancio nel 2023. Un elemento fondamentale del successo a lungo termine dell'azienda sarà Energica Inside, che collabora con altri OEM per risolvere le sfide di elettrificazione della flotta. Energica ha un know-how unico nella progettazione di veicoli elettrici estremamente complessi, che consente di eseguire in-house tutta la progettazione di batterie ad alta tensione. Anche software, firmware, hardware e progettazione di stile sono condotti in-house. Energica Inside è attualmente in trattative preliminari con produttori di veicoli a due ruote e OEM dei settori agricolo e nautico.

Lo scorso anno Energica Inside ha firmato un accordo commerciale con Solectrac, un'altra società controllata da Ideanomics, per fornire lo sviluppo di batterie, di unità di controllo dei veicoli (VCU) oltre che l'assemblaggio e il collaudo di prototipi.

L'incremento delle vendite è stato reso possibile dalla rete di rivenditori certificati in rapida espansione. Nel 2022, Energica ha aggiunto 15 rivenditori certificati negli Stati Uniti e 33 nuovi rivenditori certificati nel resto del mondo. Ideanomics ha reso possibile l'aumento dei dealer negli Stati Uniti. Con i nuovi dealer inseriti a gennaio 2023, i rivenditori e importatori Energica in tutto il mondo sono complessivamente presenti in 135 località. Nel 2023 si prevede un'ulteriore espansione.

La consegna di 88 moto Energica EsseEsse9+ alla Polizia Nazionale indonesiana da utilizzare durante il Vertice G20 di Bali ha determinato un maggiore interesse per le moto Energica da parte delle forze di polizia di tutto il mondo. La nuova moto Experia sport-touring è considerata ideale per l'uso da parte della polizia grazie alla sua eccellente protezione contro le intemperie, alla maneggevolezza a bassa velocità e a una maggiore autonomia rispetto a qualsiasi moto elettrica.

Robin Mackie, Presidente di Ideanomics Mobility, ha dichiarato:"Ideanomics ha fornito a Energica l'adeguata guida strategica e le risorse per la sua trasformazione da startup all'avanguardia con una ricca storia agonistica in un leader del settore.

Uno dei progetti fondativi che stiamo sviluppando insieme è l'accelerazione della produzione. Insieme, stiamo raddoppiando la sede centrale e lo spazio di assemblaggio di Energica, oltre a installare soluzioni di automazione avanzate. Il risultato sarà che un maggior numero di moto ad alte prestazioni raggiungeranno più rapidamente rivenditori e clienti".

Con il costante supporto di Ideanomics, Energica sta accelerando la rivoluzione del mercato globale delle due ruote con le sue moto elettriche ad alte prestazioni. La società fornisce inoltre la sua tecnologia e le sue competenze ad altri settori attraverso il ramo aziendale Energica Inside. Ideanomics sta risolvendo la complessità dell'elettrificazione della flotta, offrendo agli operatori tutto ciò di cui hanno bisogno per elettrificare tutto in un unico luogo in modo più rapido, semplice e conveniente.

Informazioni su Ideanomics Ideanomics è un gruppo globale con una missione semplice: accelerare l'adozione commerciale dei veicoli elettrici. Riunendo sotto un unico tetto i veicoli, la ricarica e le soluzioni di finanziamento, siamo il partner unico necessario per semplificare la transizione e il funzionamento di qualsiasi flotta EV. Per rimanere aggiornato su Ideanomics, segui l'azienda sul social @ideanomicshq o visita il sito web https://ideanomics.com.

Dichiarazione relativa all'adesione ai Principi dell'approdo sicuro Le dichiarazioni contenute nel presente comunicato stampa che non descrivono fatti storici possono costituire dichiarazioni previsionali ai sensi della sezione 27A del Securities Act del 1933, come modificato, e la Sezione 21E del Securities Exchange Act del 1934, come modificato, comprese le dichiarazioni relative ai tempi previsti per la presentazione del modulo 10-K, la capacità della società di riconquistare la conformità ai requisiti Nasdaq per la quotazione continua e le questioni correlate. Queste dichiarazioni previsionali sono spesso identificate dall'uso di una terminologia previsionale come "ritiene", "si aspetta" o espressioni simili, che implicano rischi e incertezze noti e sconosciuti. Tutte le dichiarazioni previsionali contenute nel presente documento si basano sulle attuali aspettative, ma sono soggette a rischi e incertezze che potrebbero far sì che i risultati effettivi differiscano sostanzialmente da quelli indicati, compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i rischi e le incertezze relativi alla mancata presentazione da parte della Società del Modulo 10-K sulle tempistiche previste e altri fattori di rischio discussi di volta in volta nei documenti depositati presso la SEC. Questi e altri fattori sono identificati e descritti in modo più dettagliato nei documenti depositati dalla Società presso la SEC, inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i più recenti moduli 10-K e 10-Q. La Società declina espressamente qualsiasi intenzione o obbligo di aggiornare tali dichiarazioni previsionali oltre a quanto richiesto dalla legge.

Contatti:

Ideanomics, Inc.

Tony Sklar, SVP of Investor Relations 1441 Broadway, Suite 5116, New York, NY 10018 ir@ideanomics.com

Theodore Rolfvondenbaumen, Communications Director Trolfvondenbaumen@ideanomics.com

Energica Motor Company S.p.A.

Davide Palumbodpalumbo@energicamotor.com

