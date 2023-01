Epson dona altre stampanti alla Usain Bolt Foundation in Giamaica

Ad oggi sono 225 i modelli EcoTank destinati ai servizi educativi per la prima infanzia.

HEMEL HEMPSTEAD, England, 24 gennaio 2023 /PRNewswire/ -- La Usain Bolt Foundation, che mira a creare opportunità attraverso l'istruzione e lo sviluppo culturale in Giamaica, ha ricevuto da Epson altre 125 stampanti EcoTank, portando a 225 il numero totale di unità donate finora. Questi modelli saranno distribuiti alle scuole primarie per favorire l'apprendimento dei ragazzi e saranno utilizzati per stampare fogli di lavoro e altro materiale didattico, a cui molti bambini non avevano accesso in precedenza.

Le stampanti, del valore complessivo di oltre 50.000 euro, sono state consegnate durante una cerimonia tenutasi presso la New Providence Primary School di Kingston, in Giamaica: questa scuola è solo una dei tanti istituti dell'isola caraibica che riceveranno una stampante EcoTank.

Alla cerimonia hanno partecipato: Usain Bolt (ambasciatore di Epson), Olga Robinson Clarke (preside della New Providence Primary), Fayval Williams (Ministro dell'Istruzione e della Gioventù) e Winsome Wilkins (presidente della Usain Bolt Foundation).

Usain Bolt ha accettato le stampanti EcoTank a nome della sua fondazione e ha dichiarato: "La Usain Bolt Foundation si occupa principalmente di istruzione della prima infanzia, quindi per me è molto importante aiutare i bambini nell'apprendimento quando ne hanno più bisogno. Per il secondo anno siamo molto riconoscenti per il supporto di Epson."

Fayval Williams, Ministro dell'Istruzione e della Gioventù, ha commentato: "Durante la pandemia abbiamo notato che non tutti i nostri studenti disponevano di soluzioni tecnologiche e, pertanto, queste stampanti garantiranno a un maggior numero di alunni l'accesso a documenti e materiali di lavoro necessari per le lezioni."

In riferimento all'uso delle stampanti alla New Providence Primary, la preside della scuola Olga Robinson Clarke ha dichiarato: "La tecnologia ha fatto una grande differenza nel modo di istruire i bambini: molti di loro però non sono in grado di acquistare libri, quindi queste stampanti ci permettono di aiutarli in modo concreto."

Epson condivide l'ambizione di Usain Bolt per contribuire a garantire la migliore istruzione possibile per i bambini di tutto il mondo e si impegna inoltre a sostenere l'Obiettivo di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite che chiede un'istruzione inclusiva e di qualità.

Mary McNulty, responsabile delle pubbliche relazioni e delle comunicazioni di Epson Europe, che ha presentato le stampanti a nome dell'azienda, ha dichiarato: "Epson è leader di mercato nel settore della formazione in tutto il mondo e una parte fondamentale della nostra strategia consiste nell'arricchire l'istruzione attraverso la tecnologia. Ci auguriamo che questa donazione aiuti i bambini della Giamaica a realizzare il loro potenziale e a ricevere un'istruzione migliore. Ma non possiamo fare tutto da soli: è per tale ragione che partnership come questa e molte altre in tutto il mondo sono così importanti per aiutare tutti noi a crescere e prosperare."

