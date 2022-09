Equitazione: Zingaretti, 'mondiali ai Pratoni incredibile recupero di un territorio'

Roma, 5 set. "Abbiamo investito tanto nei Pratoni del Vivaro perché potevano essere sono una follia tutta italiana. Lo conoscevamo più come un fatto storico. Questo il cuore del perché la sfida dei Pratoni è importante, un incredibile recupero ad una vocazione del territorio. La memoria va ai campioni e a quello che è stato lasciato dopo le Olimpiadi. Lo spirito era recuperare il bello, recuperare Rocca di Papa, e una attenzione a quello che rimarrà in questo bellissimo pezzo di territorio". Sono le parole del presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti alla presentazione dei mondiali ai Pratoni del Vivaro di completo e attacchi. "Una bellezza del paesaggio che è abbastanza unica. Ci saremo anche per la valorizzazione territoriale. In questi anni abbiamo superato di tutto e ci aspetta un grandissimo evento sportivo in un luogo meraviglioso che farà bene allo sport italiano e a questa bellissima realtà regionale", ha aggiunto Zingaretti.

