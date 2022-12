Ernia del disco, stili di vita corretti per prevenirla

MILANO (ITALPRESS) - Sollevare una borsa pesante, raddrizzare il busto, fare una rotazione con la schiena: gesti semplici che possono determinare un dolore acuto e difficoltá a muoversi. Si manifesta cosí l'ernia del disco, provocata dalla rottura dei dischi ammortizzanti che si trovano tra una vertebra e l'altra. In seguito alla rottura, il nucleo gelatinoso va nel canale spinale dove la compressione delle strutture nervose determina il dolore. L'ernia si manifesta soprattutto nel tratto basso della colonna, tra le vertebre lombari, e colpisce soprattutto gli uomini. Secondo la Societá italiana di neurochirurgia ne soffrono da una a tre persone su cento nel corso della vita. Solo in rari casi richiede l'intervento chirurgico, ma non é una buona ragione per non occuparsene, considerando che si puó fare moltissimo per prevenirla. L'ernia del disco é uno dei temi affrontati da Maurizio Fornari, responsabile della Neurochirurgia di Humanitas, intervistato da Marco Klinger, per Medicina Top, il nuovo format tv dell'agenzia di stampa Italpress. Come si fa ad accorgersi di un'ernia? "È piuttosto facile perchê il sintomo dominante é il dolore", spiega Fornari. "Per quanto riguarda la colonna spinale - prosegue Fornari - i segnali di allarme sono addirittura esagerati rispetto alla gravitá del problema. Circa il 30% degli esseri umani prima o poi nel corso della vita sperimenta un mal di schiena piú o meno importante. Si ha mal di schiena - continua - perchê scatta un segnale di allarme legato alla presenza del legamento longitudinale posteriore che ha piú fibre dolorifiche della cornea. Basta che il disco si sposti di un millimetro che sembra di essere stati segati a metá con dolori lancinanti che bloccano. Come mai? Per proteggere la possibilitá di mantenere la stazione eretta nella maniera piú accurata possibile. La stazione eretta rappresenta per l'essere umano il principio di ogni possibilitá di vita e di difesa dall'ambiente e da tutti i possibili aggressori". Se un paziente dice di avere avuto il colpo della strega, vuol dire che ha un'ernia? "Esistono solo due possibilitá di un dolore acuto nella schiena: il disco che si é spostato o qualcosa che si é fratturato. Nella stragrande maggioranza dei casi, soprattutto nei soggetti giovani, si tratta di dischi che si sono spostati oppure, in persone piú avanti negli anni, purtroppo puó trattarsi di una frattura". Lo stile di vita influisce nella protezione? "Assolutamente sí", spiega il responsabile di neurochirurgia di Humanitas. "La colonna - sottolinea - é una tensostruttura. Ci sono tiranti che, in maniera armonica e quasi magica, riescono a tenerti dritto contro la forza di gravitá". Il fumo é considerato un fattore di rischio? "Il fumo - spiega Fornari - é un fattore molto negativo per il metabolismo delle ossa. Per quanto riguarda la prevenzione dei problemi della colonna, tutto é legato alla manutenzione di questi tiranti". Occorre, quindi, "fare pochi ma giusti esercizi che mantengano questa tensostruttura in uno stato di protezione". Se c'é un danno al disco, c'é la possibilitá di una riparazione spontanea? "In molti casi ci pensa Madre Natura che dá il dolore e obbliga a stare a riposo - sottolinea Fornari - e il disco anche da solo puó tornare al suo posto. Se non ce la fa da solo, puó aiutare un manipolatore, l'osteopata, possono aiutare i farmaci e anche altre procedure che non siano necessariamente quella chirurgica". Per Fornari bisogna "sospettare un'ernia del disco o qualcosa di equivalente quando c'é anche la sciatica". Per un paziente in sovrappeso il suggerimento é perdere peso? "Non ne sono cosí convinto", afferma. "I grandi obesi - aggiunge - non hanno mal di schiena e l'ernia del disco, che viene se hai uno scarso tono muscolare". Secondo Fornari, prima dell'intervento chirurgico occorre "il mancato risultato da parte delle altre terapie". "Ci sono tante altre condizioni - spiega - che generano mal di schiena o sciatica" e "l'intervento c'é se c'é un interessamento anche degli arti inferiori, sia di tipo doloroso che di tipo deficitario". Poi "l'intervento chirurgico é una cosa di grande successo perchê é una chirurgia mininvasiva". Fornari si occupa anche di chirurgia spinale informatizzata. "Siamo partiti moltissimi anni fa", spiega, é come "se vedessimo dentro il corpo umano anche in profonditá pur non avendo una visione diretta". "Di recente - prosegue - si é aggiunta la chirurgia robotizzata che é un ulteriore avanzamento. Adesso la prossima frontiera dovrebbe essere quella di cui tutti parlano: il metaverso, cioé la realtá aumentata. Certamente - conclude - é qualcosa che rende la chirurgia meno invasiva e piú sicura". - foto Italpress - (ITALPRESS). xa5/fsc/abr/red 19-Dic-22 11:34

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA