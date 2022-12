Eurolega: Baskonia-EA7 Milano 78-62

ROMA, 01 DIC - Milano cala il sette brutto in Eurolega. Sul parquet del Baskonia arriva la settima sconfitta in fila (62-78, la terza in doppia cifra consecutiva) e l'ennesima prestazione insufficiente per la squadra di coach Messina, sconsolato in panchina e tormentato da tanti dubbi. L'atteggiamento dell'Olimpia, che ha confermato per il quinto anno l'impegno di sostenere il progetto di responsabilità sociale "One Team" con Fondazione Laureus, è a tratti sconcertante e le percentuali mediocri (20/58 , Mitrou-Long tira 0/10) confermano il crudo dato statistico: l'EA7, sempre ultima in classifica con il record di 3-8, è il peggior attacco dell'intera Eurolega. Una squadra timida, confusa, morbida: subito sotto 9-24 dopo 10', cerca di rientrare grazie ad una fiammata accesa da Davies (23 e 12 rimbalzi) dopo l'intervallo (8-0 per il 35-40) prima di tornare la consueta squadra frastornata dalla tensione e dal nervosismo. E che continua a perdere pezzi: il bernoccolo che si procura Luwawu-Cabarrot battendo il capo a terra lo esclude in fretta dalla partita "per precauzione". La svolta non arriva.

