Eurotech di nuovo nell'élite dell'IIoT: inclusa nel Magic Quadrant di Gartner del 2022 per le piattaforme per Industrial IoT

AMARO, Italia, 11 gennaio 2023 /PRNewswire/ -- Eurotech, fornitore leader di sistemi per edge computing e Industrial Internet of Things (IIoT), annuncia di essere stata inclusa nel Magic Quadrant di Gartner del 2022 per le piattaforme per Industrial IoT.

Nel report viene sottolineata l'importanza dell'IoT in un contesto di trasformazione digitale per le imprese. Secondo Gartner, "le piattaforme per IIoT continuano ad evolversi e supportare l'integrazione tra IT e OT su larga scala. I CIO e gli sviluppatori software usano le piattaforme per IIoT per rendere i processi più sostenibili, automatizzati e gestibili da remoto. Le migliori soluzioni in questo campo uniscono tecnologie avanzate, relazioni con un ecosistema di partner e competenza nel dominio IoT". Il documento, riconosciuto a livello globale, include Eurotech tra le migliori sedici aziende del settore, dopo aver passato un meticoloso processo di selezione.

"Essere inclusi in questo report riconosciuto in tutto il mondo è qualcosa di cui andare veramente orgogliosi: crediamo fermamente che la nostra offerta integrata hardware-software per edge IoT ci permetta di soddisfare le necessità dei nostri clienti in termini di cybersecurity, e di semplificare la complessità legate all'integrazione delle infrastrutture OT e IT" afferma Paul Chawla, CEO di Eurotech.

"Apprezziamo molto l'inclusione nel Magic Quadrant di Gartner, un'ulteriore conferma della nostra capacità di semplificare e accelerare i progetti IIoT delle imprese attraverso un'offerta integrata hardware-software solida, flessibile e sicura, che può essere facilmente scalabile e livello globale" commenta Robert Andres, CSO di Eurotech.

