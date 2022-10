F1: addio a Dietrich Mateschitz, il co-proprietario della Red Bull morto a 78 anni

Austin, 23 ott. Dietrich Mateschitz, co-proprietario della Red Bull, è morto all'età di 78 anni. Il miliardario austriaco, parte integrante del coinvolgimento della Red Bull in Formula 1, stava combattendo con una malattia da molto tempo. La sua morte è stata annunciata dallo staff della Red Bull prima delle qualifiche per il Gran Premio degli Stati Uniti al Circuit of Americas di Austin. Mateschitz fondò l'azienda di bevande energetiche nel 1984. 20 anni dopo acquistò il team Jaguar F1 e lo ribattezzò Red Bull Racing la stagione successiva. Nel 2010, Sebastian Vettel ha ottenuto il primo titolo di F1 della Red Bull prima di vincerne quattro consecutivi.

Il pilota della Red Bull Max Verstappen si è assicurato il suo secondo campionato consecutivo al Gran Premio del Giappone all'inizio di questo mese e il team concluderà in testa il campionato costruttori di questa stagione questo fine settimana. "È con grande tristezza che abbiamo appreso della morte di Dietrich", ha affermato Christian Horner, team principal della Red Bull. "Era un uomo incredibile e amava la Formula 1.

"Gli dobbiamo molto come squadra e quello che vorrebbe più di ogni altra cosa è vedere le sue due vetture uscire in qualifica oggi. Il mio pensiero è con la sua famiglia". Il boss della Formula 1 Stefano Domenicali ha dichiarato: "Sono profondamente rattristato dalla notizia della morte di Dietrich Mateschitz, un membro molto rispettato e molto amato della famiglia di Formula 1. Era un incredibile imprenditore visionario e un uomo che ha contribuito a trasformare il nostro sport e ha creato il marchio Red Bull conosciuto in tutto il mondo. Mi mancherà moltissimo, così come all'intera comunità in Formula 1, e i nostri pensieri e le nostre preghiere sono con la sua famiglia, i suoi amici e i team Red Bull e AlphaTauri in questo momento molto triste".

