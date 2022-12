F1: ecco Lucky!, la docu-serie sulla vita di Bernie Ecclestone da oggi su Dazn

Roma, 21 dic. - A partire da oggi, mercoledì 21 dicembre, arriva in esclusiva sulla piattaforma di streaming sportivo Dazn Lucky!, la serie sulla vita di Bernie Ecclestone, ex-pilota del Circus ed enigmatico fondatore della Formula 1. Dalla giovinezza come rivenditore di auto usate alle prime gare come pilota, fino alla nascita del mito come straordinario uomo d'affari, Lucky! ricostruisce la carriera sportiva e imprenditoriale di colui che da solo creò la Formula 1 per com'è oggi conosciuta. I settanta anni di carriera di Ecclestone raccontati nell'entusiasmante docu-serie di Dazn si intrecciano con le storie di piloti del calibro di Fangio, Senna e Hamilton, in un'altalena di momenti difficili - il tragico incidente alla Parabolica di Monza di Jochen Rindt – e scelte fortunate.

Pubblicità

Il “Mister Fix del Circus” si racconta alle telecamere dalle sue case di Gstaad e Ibiza e svela come abbia contribuito a trasformare la F1 da sport per dilettanti a spettacolo globale, dotandolo della dignità delle più importanti competizioni sportive come la Coppa del Mondo di calcio o le Olimpiadi. A dirigere la serie il film-maker d'eccezione Manish Pandey, già produttore esecutivo di Senna e autore della sceneggiatura, attraverso la sua casa di produzione Jiva Maya, mentre la realizzazione della colonna sonora è stata affidata ad Antonio Pinto, compositore delle musiche di Senna. Lucky! si sviluppa in otto episodi; dopo la première di oggi, le nuove puntate saranno disponibili in app ogni venerdì dalla prossima settimana.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA