F1: Ferrari, in Belgio possibile cambio motore e penalità per Leclerc

Spa, 23 ago. - Ottanta punti da recuperare sembrano troppi per pensare di riaprire il mondiale. Eppure la Ferrari ha ancora un asso da calare, il nuovo ibrido che dovrebbe debuttare a Spa sulla monoposto di Charles Leclerc. Nell'immediato 5 posizioni di penalità in griglia ma in prospettiva un'arma potenzialmente in grado di cambiare gli equilibri. Forse non saranno 15 i cavalli in più (come qualcuno vocifera) ma probabilmente Leclerc ora avrà tra le mani una macchina in grado di giocarsela con Verstappen anche sui rettilinei. E a Spa, pur partendo dietro, la rimonta è fattibile visto che il motore conta eccome e i sorpassi non sono difficili.

Pubblicità

Sarà interessante vedere in pista se effettivamente questa evoluzione del motore garantirà un vantaggio, se la Red Bull riuscirà a sua volta a fare uno step portando un telaio più leggero e se la Mercedes saprà chiudere il gap approfittando anche delle nuove regole anti porpoising che entreranno in vigore proprio in Belgio. Soprattutto la nuova componente elettrica non risolve i problemi di affidabilità della Power Unit Ferrari, che ha nella fragilità del motore termico il punto debole.

In Belgio la novità potrebbe riguardare solo Leclerc ma nel caso Sainz non dovrà aspettare molto: l'obiettivo e presentarsi al massimo per Monza, altra pista di motore e soprattutto GP di casa. In mezzo si gareggia a Zandvoort, a casa di Verstappen, in questo mini mondiale con tre gare di fila. L'ultima prima delle vacanze, in Ungheria, è stata una batosta e la Ferrari ha quasi detto addio al Mondiale, ora si riparte senza guardare troppo alle classifiche ma con la necessità di dare un segnale

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA