San Paolo, 12 nov. -Dopo l'incredibile pole del danese della Haas Kevin Magnussen di ieri, sorpresa anche nella seconda e ultima sessione di prove libere del Gp del Brasile con il miglior tempo del francese dell'Alpine Esteab Ocon in 1'14"604. Alle sue spalle il messicano della Red Bull Sergio Perez (1'14"788) e l'inglese della Mercedes George Russell (1'14"916). Quinto tempo (1'15"098) per il campione del mondo, l'olandese della Red Bull Max Verstappen. Indietro le due Ferrari con lo spagnolo Carlos Sainz (1'15"856) 11° e il monegasco Charles Leclerc (1'15"868) 13°. Alle 20.30 prenderà il via l'ultima Sprint della stagione deciderà la griglia di partenza della gara di domani.

