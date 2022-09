F1: Gp Italia, la Ferrari si tinge di giallo Modena per Monza

Monza, 7 set. - Per un Gp speciale, un look speciale. Ferrai in "Giallo Modena" in vista del Gp d'Italia che si corre domenica a Monza. Un omaggio alla città del fondatore e un richiamo ad alcuni momenti del passato con le divise dei piloti Charles Leclerc e Carlos Sainz che sono stata postate sui social del Cavallino rampante. Anche la livrea delle macchine renderà questo omaggio alla città emiliana. Gli inserti gialli saranno ben visibili sull'alettone anteriore, sul sistema di protezione Halo, ma anche sul cofano motore e sull'ala posteriore dove spicca la scritta Ferrari, con la celeberrima effe lunga in giallo sullo sfondo nero.

