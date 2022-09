Singapore, 30 set. - Lewis Hamilton chiude al comando la prima sessione di prove libere del GP di Singapore. L'inglese della Mercedes gira in 1'43"033 precedendo il leader iridato, l'olandese della Red Bull Max Verstappen (1'43"117) e il monegasco della Ferrari Charles Leclerc (1'43"435) e a lungo ai box per un problema ai freni. Sesto tempo per l'altra Ferrari dello spagnolo Carlos Sainz (1'44"138). Seconde libere alle 15.

