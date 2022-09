Singapore, 30 set. - "La nostra prestazione è stata buona oggi anche se purtroppo non abbiamo potuto girare quanto avremmo voluto il che, specie qui, non è affatto ideale. Dobbiamo fare in modo di avere una terza sessione di libere pulita per poter lavorare in configurazione gara. Il nostro passo da qualifica invece è buono e credo che possiamo puntare alla pole position". Così il pilota della Ferrari Charles Leclerc dopo il secondo posto nelle prove libere del venerdì del Gp di Singapore.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA