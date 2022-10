F1: Liuzzi, 'da Ferrari super macchina ma i loro errori hanno favorito Verstappen'

Roma, 10 ott. "E' stato un Mondiale purtroppo molto chiaro fin dall'inizio: tanti errori nelle gestione di gara della Ferrari hanno fatto sì che Verstappen potesse prendere il largo fin dall'inizio del campionato, malgrado la Rossa fosse una macchina superiore". Lo dice all'Adnkronos l'ex pilota di F1 Vitantonio Liuzzi.

"Quelli della Red Bull sono stati invece completi sotto tutti gli aspetti, e peccato per le rosse che non hanno sfruttato la superiorità. Quest'anno c'è stato un grandissimo lavoro a Maranello per ottenere una macchina superveloce, ma forse la mancanza di presenza dalle posizioni di testa degli ultimi anno hanno 'arrugginito' il box, e in più qualche errore dei piloti non gli hanno permesso di finalizzare alcune gare. Adesso dovranno cercare di capire quali errori nel 2022 e prepararsi al meglio per il 2023. Intanto quest'anno hanno fatto un mezzo superiore agli altri, e questa è la massima parte del lavoro. Speriamo vada meglio l'anno prossimo".

