F1: Verstappen, 'la macchina andava sui binari, è stato un week-end fantastico'

Spa, 28 ago. - "Il primo giro è stato frenetico. Ho cercato di stare fuori dai guai, perché succedeva di tutto davanti a me. Quando siamo riusciti a rimetterci in sesto dopo la safety car la macchina andava sui binari. Ho scelto i posti giusti nei quali provare i sorpassi, siamo riusciti a gestire le gomme e per questo abbiamo rimontato. Una volta in testa, ho potuto gestire tutto". Max Verstappen commenta così la vittoria nel Gp del Belgio a Spa dopo una rimonta dalla 14/a posizione di partenza. "E' stato un weekend splendido, che neanche potevo immaginare. Ma vogliamo altri weekend così, dobbiamo continuare. Zandvoort? Vedremo cosa faremo lì, oggi voglio godermi la giornata”.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA