F1: Verstappen, 'non mi vedo correre fino a 40 anni, vorrei fare altre esperienze nel motorsport'

Roma, 18 ott. - "La mia carriera potrebbe essere molto lunga, ma non mi vedo correre fino ai miei quarant'anni. Ci sono altre cose che vorrei fare. Mi diverto tanto con quello che faccio adesso, vorrei essere competitivo per un altro paio d'anni e ho un contratto fino al 2028. Dopo quel termine, dipenderà da come andranno le cose. Forse proverò un paio di esperienze diverse nel motorsport, perché è importante provare anche altro". Lo dice il due volte campione del mondo di F1 Max Verstappen nell'anticipazione dell'intervista esclusiva concessa a Sky Sport e che andrà in onda stasera.

"Per me i numeri non sono mai stati importanti, voglio godermi il momento, essere parte di questa squadra da tanto e spero ancora per tanto tempo. E con le persone che abbiamo all'interno credo davvero che saremo forti per un altro paio d'anni", aggiunge il 25enne olandese della Red Bull.

