Roma, 23 set. - Mercato piloti sempre in fermento in F1. La Williams ha annunciato che nel 2023 non punterà sul canadese Nicholas Latifi, per il quale l'avventura si chiude dopo tre stagioni. Al suo posto probabile l'arrivo dell'olandese Nyck De Vries.

