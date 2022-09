Fabbri arbitra Sampdoria-Milan, Inter-Torino ad Ayroldi

ROMA, 07 SET - Michael Fabbri della sezione di Ravenna arbitrerà la partita fra Sampdoria e Milan, in programma a Genova sabato alle ore 20,45 e valida per la 6/a giornata d'andata del campionato di calcio di Serie A. Napoli-Spezia, prevista sempre per sabato, ma alle ore 15, è stata affidata al fischietto di Alberto Santoro di Messina. Per Inter-Torino (sabato alle ore 18) è stato designato Giovanni Ayroldi di Molfetta. Infine, per il derby lombardo fra Atalanta e Cremonese - domenica, ora 12,30 - è stato scelto Andrea Colombo di Como. Livio Marinelli di Tivoli, lunedì alle ore 20,45, fischierà in Empoli-Roma.

