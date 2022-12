Fabio Mazzeo nuovo Fleet & Business Solutions Director Stellantis Italia

TORINO (ITALPRESS) - Nell'ambito della piú generale riorganizzazione di Stellantis Italia e di tutte le nuove sfide imposte dall'evoluzione delle esigenze di mobilitá, Fabio Mazzeo ha assunto la direzione di Stellantis Fleet & Business Solutions in Italia. 51 anni, sposato, due figlie, Fabio Mazzeo ha maturato un'esperienza ventennale nel settore automotive, con incarichi di responsabilitá sempre crescente, sia in Italia, sia all'estero. Dopo aver lavorato in Ford e FCA nelle vendite e nel post-vendita, é entrato in General Motors dove ha ricoperto diversi ruoli prima nel nostro Paese e in Europa, raggiungendo la posizione di Direttore Marketing Aftersales di General Motors Europe. Entrato a far parte del Gruppo PSA a seguito dell'acquisizione di Opel, da aprile 2018 ha assunto la responsabilitá di PSA Aftermarket Marketing a livello globale. Il primo gennaio 2020 é stato nominato Managing Director Opel - Stellantis Italy, ruolo che ha ricoperto sino all'attuale incarico. Foto: ufficio stampa Stellantis (ITALPRESS). tvi/com 06-Dic-22 15:53

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA