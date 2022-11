Roma, 20 nov. "Ai leghisti che vogliono regalare 20mila euro di soldi pubblici solo a chi si sposa in chiesa, vorrei svelare un segreto (insegnatomi da un prete): lo Stato è laico. Chi crede in certi valori, non ha bisogno per testimoniarli della mancia corroborante: roba da mercanti del Tempio". Lo scrive in un tweet il senatore del Pd Enrico Borghi.

