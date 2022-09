Famiglia: Bruno Bossio, 'dati assegno unico dicono che Pd ha dato risposte vere'

Roma, 6 set "L'assegno unico universale si sta rivelando uno strumento prezioso di sostegno alla genitorialità. E' nato grazie all'iniziativa legislativa del gruppo Pd, frutto di un impegno senza precedenti in tutti i passaggi istituzionali: possiamo dire come partito e forza parlamentare di aver realizzato una delle riforme più importanti ed incisive degli ultimi anni in quanto a tutela delle famiglie". Ad affermarlo Enza Bruno Bossio, parlamentare e candidata del Pd nel collegio plurinominale della Camera in Calabria.

"L'Inps ci dice oggi che sono stati erogati in 5 mesi oltre 6 miliardi, con una concentrazione di risorse al Sud e in particolare alla Calabria (una media di 166 euro per ciascun figlio). Si tratta - aggiunge la deputata dem - di una misura non solo accessibile ma soprattutto efficace: uno sguardo sulle politiche familiari, un investimento sul futuro e per la natalità e un intervento attivo e di equità per le fasce deboli. I dati di oggi sono la dimostrazione che il Pd ha saputo mettere in campo uno strumento di grande valore, concreto e che risponde a una esigenza diffusa di diritti e tutele delle nostre comunità".

"Questa iniziativa - afferma ancora la parlamentare Pd - si abbina alla riforma sul congedo parentale - anch'essa portata a compimento grazie soprattutto al Pd - e toccherà ora al nuovo esecutivo dare continuità e ulteriore robustezza a una complessiva riforma delle politiche a sostegno delle famiglie, guardando - come è stato fatto con l'assegno universale - alle migliori pratiche europee".

