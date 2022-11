Famiglia: Renzi, 'bonus per matrimonio in chiesa idea più assurda di banchi a rotelle'

Roma, 21 nov. "La proposta leghista di dare un bonus solo a chi si sposa in chiesa è una delle idee più assurde dell'ultimo decennio. Se la batte con i banchi a rotelle ma al momento è in testa. E tuttavia ricordatevi che questa maggioranza può ancora sorprenderci e tirare fuori qualche proposta ancora più strampalata. Sono proposte talmente folli che non fanno in tempo ad arrivare in Parlamento che si fermano da sole prima". Lo scrive Matteo Renzi nella Enews.

