Fanchini: Goggia "ho pianto per lei, ci darà marcia in più"

MERIBEL, 09 FEB - "Una notizia terribile, una di quelle che non vorresti mai ascoltare. Ci siamo unite tutte in un sincero abbraccio, abbiamo pianto in gruppo. Cercheremo di mettere tutte noi stesse in gara, Elena certamente vorrebbe questo". Così Sofia Goggia, dopo l'allenamento in discesa a Meribel, commenta anche a nome della squadra italiana di sci la scomparsa, ieri, dell'ex azzurra Elena Fanchini. "Il suo essere genuina e la sua autenticità l'hanno resa speciale, ci uniamo silenziosamente e con tanta solidarietà al dolore della sua famiglia, siamo sicure che sabato ci darà qualcosa in più durante la discesa", ha proseguito Goggia, Le azzurre sono scese in pista con il lutto al braccio per sottolineare una perdita che ha scosso profondamente l'intera squadra italiana. Lo scorso gennaio, Goggia le aveva dedicato la vittoria a Cortina: "Eli è per te".

